L’expo Roy Lichtenstein, à découvrir dès samedi, sera prolongée jusqu’au 18 avril

L’exposition consacrée à Roy Lichtenstein au BAM pourra enfin être découverte, 5 semaines plus tard que prévu. © Estate of Roy Lichtenstein/SABAM 2020

Les lieux d’expositions du Pôle Muséal montois rouvrent dès ce samedi 5 décembre 2020. On pourra enfin découvrir l’exposition consacrée à Roy Lichtenstein, prolongée de deux mois.

Fin octobre, les musées étaient contraints de fermer leurs portes suite au dérapage de la situation sanitaire. Un mois plus tard, le pic de la deuxième vague est derrière nous et le Comité de Concertation a annoncé vendredi dernier que les musées pourront rouvrir, moyennant la mise en place d’un strict protocole sanitaire.

À Mons, les autorités communales n’ont pas hésité longtemps et annoncent ce lundi que le public pourra se rendre à nouveau dans les lieux d’expositions du Pôle Muséal montois dès ce samedi 5 décembre 2020. C’est une sacrée bonne nouvelle pour le Pôle qui avait dû reporter sine die l’ouverture de son exposition phare consacrée à Roy Lichtenstein au BAM.

Dès samedi donc, celle-ci sera accessible et sera même prolongée. Dès le début du mois de novembre, les équipes du Pôle Muséal ont engagé les négociations avec les préteurs des oeuvres (pour la plupart venant des Etats-Unis), afin d’obtenir une prolongation des prêts.

Le BAM jouissant d’une excellente réputation dans le milieu muséal, il en ressort que la totalité des œuvres, soit 104, seront bel et bien présentes dans la cité du Doudou et ce jusqu’au 18 avril 2021. L’exposition se voit donc finalement décalée et en rien écourtée puisqu’elle durera plus de 3 mois comme initialement prévu.

«Pour nous, tout l’enjeu était d’abord de s’assurer que les œuvres n’étaient pas promises ailleurs après la date initiale de fin de l’expo et ensuite, de convaincre les prêteurs privés de nous les laisser plus longtemps», explique Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons.

«Nous avons produit à leur attention une vidéo explicative sur l’ampleur et la qualité de l’exposition. Il fallait aussi les rassurer sur les conditions de sécurité et de conservation. Tous ont été impressionnés par notre sérieux et notre expertise.»

Pour Mons, cette exposition est un événement important: «des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus, avec d’importantes retombées pour le commerce local, également autorisé à rouvrir ses portes. Nous avons donc déployé tous les efforts possibles et activés tous les leviers que nous avions en notre possession pour permettre qu’elle ait bien lieu. C’est une belle victoire pour nous et pour le public dont nous sommes certains qu’il va l’apprécier.»

Modalités d’ouverture et d’accès au BAM et aux autres musées montois Pour accéder aux différents musées gérés par le Pôle Muséal, il faudra prévoir sa visite en achetant son ticket à l’avance, en ligne sur le site de Visit Mons ou par téléphone (065 33 55 80). Le ticket vous donnera accès à une tranche horaire précise afin d’éviter les effets de foule à l’intérieur des bâtiments. Chaque site aura une jauge de public déterminée selon les m2 disponibles et en fonction de la réalité de terrain. Au BAM, la capacité sera de 25 personnes maximum par tranche de 30 minutes. Sur place, une signalétique informative et de circulation sera mise en place pour éviter le croisement des visiteurs et imposer un sens de visite avec fléchage unidirectionnel. Une signalétique au sol est aussi prévue pour le respect de la distanciation de 1,5 m dans les zones d’accueil et dans les salles. Le port du masque sera toujours obligatoire pour les visiteurs. À noter que les vestiaires et les boutiques resteront ouverts et que les dimanches gratuits seront conservés avec une gestion de tickets en ligne ou par téléphone et une tranche horaire précise.