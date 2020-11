Les coiffeurs et les restos hôteliers au bord du gouffre, le rythme des écoliers perturbé, presque le «retour à la vie normale» pour les commerçants: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce lundi 30 novembre.

1. Cette coiffeuse virtonaise est au bord du gouffre

Les dernières mesures sanitaires, annoncées vendredi, n’ont pas rassuré certains commerçants comme la coiffeuse Vanessa Toulmonde, active à Virton depuis plusieurs années: «Je vois ma vie partir en morceaux.»

+ LIRE ICI

2. Un coaching avec un cheval pour trouver du réconfort

À Durnal, Équi’Émoi propose de l’équi-coaching. Dans un esprit de solidarité dans le contexte de la pandémie, sa responsable a offert une séance à six personnes.

+ LIRE ICI

3. Les restos des hôtels encore fermés: «Notre secteur est stigmatisé»

L’association hôtelière des Hautes Fagnes s’adresse directement à nos décideurs politiques. Car la situation devient difficilement gérable…

+ LIRE ICI

4. Le Covid perturbe l’élève dans sa méthode

Conseillère pédagogique à Wanze, Marie-Hélène Feyereisen mesure les difficultés liées aux perturbations du rythme scolaire. «C’est parfois difficile pour un adolescent d’avoir de l’autodiscipline et de se lever le matin quand il est seul chez lui. Mon boulot est de refaire avec lui un horaire de sa semaine pour lui éviter le décrochage scolaire.»

+ LIRE ICI

5. Le casino de Dinant, une mise désormais très rentable

L’emprunt communal pour bâtir le casino et la salle La Balnéaire est payé. Dès 2021, les jeux rapporteront 470 000€ nets annuels à la Ville de Dinant.

+ LIRE ICI

6. Retour à «la vie normale» pour les commerçants

Finies les commandes par téléphone ou internet, le magasin de jouets «Pont des arts» à Huy rouvrira ses portes ce mardi. Une «bonne nouvelle», évidemment, selon la gérante Angélique Demoulin, mais le retour «à la normale» ne sera pas de tout repos, à l’approche des fêtes.

+ LIRE ICI

7. Journée mondiale de lutte contre le sida: un virus à ne pas négliger

Ce mardi 1er décembre sera la journée mondiale de lutte contre le sida. Le virus du VIH n’a pas disparu, même si la maladie est médicalement maîtrisée, aucun vaccin n’existe. Des actions de sensibilisation vont être menées en province de Luxembourg.

+ LIRE ICI

8. Nostalgie fête les 20 ans de La Story avec un livre et une BD

Brice Depasse fêtera les 20 ans de «La Story» l’an prochain avec une BD et un passage sur scène. En attendant, voici le volume 2 de ses chroniques.

+ LIRE ICI

9. Le regard d’Olivier Doll: «Vlap ne laisse pas sa carte de visite»

Notre consultant a été déçu par la première période du clasico, et un peu moins par la deuxième. Au final, le nul est logique. Et satisfait peut-être un peu plus le Standard. Olivier Doll fait le point sur cette 14e journée de championnat.

+ LIRE ICI

10. INTERVIEW | Après Charleroi, Felice Mazzu s’épanouit à l’Union

L’ancien entraîneur de Charleroi retrouve le plaisir de diriger un groupe ambitieux à l’Union. La pression ne le gêne pas.

+ LIRE ICI