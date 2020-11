VIDÉO | Le terrible choc tête contre tête entre Jimenez et David Luiz: «on a tous très peur pour lui»

Le match de dimanche à l’Emirates Stadium entre Arsenal et Wolverhampton a été marqué par le choc entre Jimenez et le défenseur des Gunners David Luiz. Une grosse frayeur pour tous les acteurs du match.

Après moins de 10 minutes de jeu à peine, un corner botté par Willian envoie le ballon dans la surface. David Luiz arrive plein pot pour reprendre la balle de la tête et heurte l’attaquant Jimenez. Le défenseur brésilien semble sonné, mais se relève assez rapidement. Le Mexicain est, lui, tapis, immobile et inconscient. La réaction des joueurs autour de lui rappelle les moments les plus sombres de l’histoire du football. Ils appellent à l’aide, se tiennent la tête et détournent le regard. Il ne faut pas être un expert: c’est grave.

Ce sont toujours des images difficiles à regarder. Heureusement, la réalisation anglaise a toujours la décence d’en montrer le moins possible. Du côté de la Premier League, on ne veut prendre aucun risque avec les chocs à la tête. David Luiz est pris en charge rapidement tandis que Jimenez reçoit les premiers soins sur la pelouse durant de longues minutes avant d’être évacué vers l’hopital.

«Code rouge»

«Vous commencez à entendre -code rouge- et on sait tout de suite que c’est grave», a expliqué le manager des Wolves Nuno Espirito Santo. Il est vrai que voir le Portugais, si robuste et intimidant en temps normal, les yeux rougit et totalement figé sur son banc durant de longues minutes avait de quoi refroidir.

Photo News

«C’était un mauvais moment. Quelle a été la réaction? Panique, panique panique. On pouvait voir les visages des coéquipiers. C’était une situation grave. C’est horrible et terrible.»

«Nous étions extrêmement inquiets quand cela s’est produit. Nous avons tout de suite su que c’était un horrible choc. Mais nous espérons et prions que tout aille bien pour lui, parce que c’est quelque chose que nous ne voulons jamais voir. Il est avec les bonnes personnes maintenant et c’est la chose la plus importante. Il est à l’hôpital et, de toute évidence, il est éveillé et respire» a de son côté confié Conor Coady, défenseur des Wolves.

Ces premières nouvelles, confirmées par le coach, sont en effet rassurantes après son scanner hier soir. «Il parle, il est conscient. Nous devons avoir une évaluation complète pour en dire plus. Il est entre de bonnes mains.»

Le débat relancé

Les observateurs anglais ont cependant été assez sceptiques de voir David Luiz reprendre le jeu après un tel contact. Même si du côté d’Arsenal on se rassure en disant que le protocole a été rigoureusement suivi. Cela n’a pas empêché le défenseur de sortir à la mi-temps. «Il doit encore subir quelques contrôles supplémentaires. Il était vraiment mal à l’aise et ne pouvait plus vraiment diriger le ballon et ne pouvait pas continuer» a expliqué le coach d’Arsenal Arteta.

Photo News

Selon la Football Association (FA), les footballeurs qui subissent une présomption de commotion cérébrale, que ce soit pendant l’entraînement ou pendant un match, doivent être immédiatement retirés du terrain et ne pas être autorisés à revenir tant que le traitement approprié n’a pas été administré.

Alan Shearer, qui a déjà présenté un documentaire de la BBC à propos de la démence et des risques encourus par les joueurs en raison de blessures à la tête, s’est exprimé sur cette phase dans l’émission Match Of The Day.

«Si David Luiz a passé tous les protocoles comme Arsenal le dit, comment diable est-il autorisé à revenir sur le terrain avec une blessure qui dégouline sur son visage? Nous parlons du bien-être des joueurs ici. Les protocoles doivent être renforcés. Le cricket le fait, la NFL le fait, le rugby aussi. Nous parlons de la vie et de la mort et de la fin de la carrière des joueurs. Ce n’est pas acceptable» a lancé le consultant.