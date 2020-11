Prêts à faire face à la neige

Huy, c’est 150 km de voirie. Depuis hier et jusqu’à la mi-mars, la Ville met en place un rôle de garde pour en assurer le déneigement. Quatre ouvriers, deux camions équipés d’une épandeuse et d’une lame de déneigement sont prêts à intervenir sous les conseils du contremaître qui se fie aux bulletins météo pour choisir les itinéraires des camions. Si le travail est trop important, un tracteur avec semeuse et lame, ainsi qu’un petit camion plateau peuvent venir en renfort. Le personnel communal, lui, se charge d’épandre du sel devant les bâtiments communaux. Et les trottoirs? Ce sont aux riverains à s’en charger. Huy a ainsi un stock de 150 tonnes de sel dans son entrepôt, chaussée des Forges. En tout, c’est 500 tonnes qu’elle a à sa disposition, le reste étant stocké au dépôt de la Province de Liège à Amay.