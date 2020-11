Débrief sportif du week-end: un Classico sans saveur, Grosjean qui passe près du drame et la défaite des Belgian Lions

Le week-end a été marqué par un GP du Bahrein assez fou marqué par deux grosses sorties de route dont celle de Grosjean qui a frôlé la mort. En Belgique, le Classico n’a pas été à la hauteur des attentes. Tout cela, et bien d’autres choses, est à découvrir dans le débrief sportif du week-end.

FOOTBALL

Pro League

Vendredi soir, Charleroi a perdu son 4e match de la saison. Face à Eupen, les Zèbres n’ont pas été bons et entrent dans une spirale assez négative avec ce troisième match consécutif sans gagner.

De son côté, Genk a poursuivi sur sa lancée victorieuse. Auteur d’un 18/18, le club limbourgeois s’est imposé 1-5 sur le terrain du Cercle de Bruges samedi.

Dans le match des extrêmes de la 14e journée qui opposait samedi soir l’Excel Mouscron, dernier du classement, au Club de Bruges, leader de l’élite, s’est soldé par un nul blanc (0-0).

BELGA Mais c’était dimanche qu’avait lieu le match que tout le monde attendait avec le fameux choc entre Anderlecht et le Standard. Mais aucune des deux équipes n’a su trouver la faille dans une partie qui a tardé à démarrer. Les hommes de Philippe Montanier sont, malgré tout, de retour dans le Top 4.

À l’étranger

En Italie, l’Inter Milan, trois jours après la soirée cauchemardesque contre le Real Madrid (0-2) en Ligue des champions, s’est relancé en décrochant un joli succès sur le terrain de Sassuolo (3-0) samedi en ouverture de la 9e journée de Serie A. Lukaku a été laissé au repos.

En Bundesliga, le Borussia Dortmund a été battu à domicile 1-2 par le FC Cologne de Sebastiaan Bornauw lors de la 9e journée de Bundesliga. Thorgan Hazard, monté au jeu en cours de rencontre, a inscrit l’unique but des siens.

En Premier League, Kevin De Bruyne a marqué la rencontre face à Burnley de son empreinte en décernant deux passes décisives avec Manchester City lors du large succès (5-0) dans cette rencontre de la 10e journée de Premier League.

Eden Hazard est sorti sur blesssure avoir subi un tacle dans la surface, après seulement une vingtaine de minutes lors de la rencontre entre le Real Madrid et Alavès. Une nouvelle tuile pour le Diable Rouge. «Eden, je crois et j’espère que c’était un simple coup. C’est ce qu’il nous a dit. Qu’il s’agit juste d’un coup, que ce n’est pas musculaire», a expliqué Zidane en conférence de presse d’après-match.

Dans le cadre de l’enquête sur une possible négligence dans la mort de Diego Maradona, décédé mercredi à l’âge de 60 ans, la police argentine a fait une descente au domicile et au bureau de Leopoldo Luque, le médecin personnel de la légende du football.

MOTEURS

Le Britannique (Mercedes) a remporté depuis la pole position ce dimanche un Grand Prix de Bahreïn de F1 marqué par le terrible accident du Français Romain Grosjean (Haas), miraculeusement sorti sain et sauf de l’incendie de sa monoplace.

CYCLISME

Après sa fructueuse saison sur route, Wout van Aert effectuait ce week-end son retour dans les labourés.

BASKET

La Belgique devra attendre pour assurer sa place à l’Euro 2022. Dans la «bulle» de Vilnius, les Belgian Lions se sont inclinés 84-71 devant la Lituanie, ce dimanche, dans leur 4e match qualificatif mais restent malgré tout en tête de leur groupe après cette première défaite.

BOXE

Plus de 15 ans après avoir raccroché les gants, Mike Tyson (54 ans) fait son retour sur le ring. Attendue avec un mélange de fébrilité et d’excitation par les amateurs du noble art, l’exhibition entre Tyson et Jones Jr n’a pas déçu.

Si aucun vainqueur n’a été désigné au terme des huit rounds de deux minutes – une durée qui s’est avérée bien raisonnable, n’en déplaise aux récriminations originelles des protagonistes -, les deux boxeurs ont montré qu’ils en avaient encore dans les gants.

VOILE

Samedi,le Gallois Alex Thomson à la barre de son Hugo Boss a officiellement abandonné de la 9e édition du Vendée Globe, le tour du monde à la voile (en monocoque), en solitaire, sans escale et sans assistance. Leader pendant les deux premières semaines de course, Thomson a été victime de plusieurs ennuis techniques.

Avant le passage du Cap de Bonne-Espérance prévu demain lundi,le Français Charlie Dalin mène toujours le Vendée Globe ce dimanche soir devant ses compatriotes Thomas Ruyant et Kevin Escoffier qui a repris la troisième place à Jean Le Cam.

AUTRES

La Belge Maxime Blieck (20 ans), mieux connue sous le nom de b-girl Madmax,a remporté samedi la ceinture d’argent lors de la finale mondiale du Red Bull BC One, principale compétition de breakdance au monde, à Salzbourg, en Autriche.