Vendée Globe: Charlie Dalin reste en tête, Kevin Escoffier reprend la 3e place

Avant le passage du Cap de Bonne-Espérance prévu demain lundi, le Français Charlie Dalin mène toujours le Vendée Globe ce dimanche soir devant ses compatriotes Thomas Ruyant et Kevin Escoffier qui a repris la troisième place à Jean Le Cam.

L’avance de Dalin (Apivia) sur Ruyant (LinkedOut), qui était d’un peu plus de 300 milles à la mi-journée, s’est un peu réduite (298,5 milles/553 km).

Derrière les deux hommes, le chassé-croisé à la troisième place continue entre Kevin Escoffier (PRB) et Jean Le Cam (Yes we Cam!). Sur le podium dimanche matin, Escoffier s’est fait doubler par le doyen de 61 ans avant de reprendre la troisième place en fin de journée avec à peine 1 kilomètre d’avance.