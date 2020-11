Ladies European Tour: Manon De Roey termine 15e de l’Open d’Andalousie et 4e du classement du circuit européen

Grâce à un dernier tour en 71 coups (1 sous le par), Manon De Roey a terminé à la 15e place de l’Open d’Andalousie Costa del Sol de golf, dernier tournoi 2020 du Ladies European Tour, ce dimanche sur le parcours du Guadalmina golfclub de San Pedro Alcantera.

Manon De Roey a réussi, tout comme lors de son troisième tour, des birdies aux deux premiers trous. Après les bogeys sur les trous 9 et 11, elle a ajouté autre birdie au dernier trou. Avec un total de 287 coups, l’Anversoise a terminé à quatorze coups de l’imbattable Danoise Emily Kristine Pedersen.

Emily Kristine Pedersen a remporté un troisième succès consécutif, performance qui n’avait plus été depuis 1989 et la Française Maurie-Laure Laurenzi, et le 4e de la saison sur ce circuit européen dont elle s’est assurée de la première place au classement final. Manon De Roey termine à la quatrième place du Ladies European Tour.