VIDÉO | Wout van Aert prépare 2021 dans les labourés

Après sa fructueuse saison sur route, Wout van Aert effectuait ce week-end son retour dans les labourés.

Après avoir terminé 3e de son premier cyclocross de la saison ce samedi à Courtrai dans la 2e manche du Trophée X2O, l’Anversois est de nouveau monté sur la 3e marche du podium ce dimanche à Tabor lors de la 1e manche de la Coupe du monde, derrière Michael Vanthourenhout et Eli Iserbyt.

Parti de la 3e ligne sur la ligne de départ, Wout van Aert s’est retrouvé dans le groupe de tête de neuf coureurs après deux tours. Il se trouvait toutefois trop loin quand Vanthourenhout a placé son accélération dans le 4e tour, et a dû se contenter d’une poursuite en compagnie de Toon Aerts. «J’ai été limite pendant toute la course», a déclaré Wout van Aert. «Je me retrouve encore sur le podium mais il me manque quelque chose pour gagner. C’est normal. C’est plus au caractère que j’ai été chercher ce résultat. J’ai dû me battre mais je suis content ce cette 3e place», ajoute Wout van Aert, qui sera au départ du Superprestige de Boom la semaine prochaine. Il partira ensuite en stage avec l’équipe Jumbo-Visma et retrouvera les labourés le 23 décembre à Herentals, pour un premier duel avec Mathieu van der Poel.

Vainqueur samedi à Courtrai, Eli Isberbyt a cette fois dû se contenter du premier accessit, lui qui a été lâché par Michael Vanthourenhout dans le dernier tour. «Michael était le meilleur, il mérite sa victoire», dit le champion d’Europe, équiper de Vanthourenhout chez Pauwels Sauzen-Bingoal. «C’est un super week-end», avance Iserbyt. «Michael gagne aujourd’hui, et samedi c’est moi. Nous avons maintenant tous les deux un maillot distinctif (celui de champion d’Europe pour Iserbyt, celui de leader de la Coupe du monde pour Vanthourenhout, NDLR). C’est une belle série pour nous. Je suis content pour Michael. Il a fait tellement pour l’équipe ces dernières années, c’est bien pour lui.»