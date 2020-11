Pas de titre en SuperGT pour Bertrand Baguette, 4e à Fuji: «Ce n’est que partie remise»

«On progresse année après année, ce n’est que partie remise»

Arrivé leader du championnat avant cette finale, Baguette a rapidement compris que le titre allait être compliqué à aller chercher. «On a donné le maximum. On a connu des qualifications médiocres avec un mauvais choix de pneus et on s’était loupé dans les réglages. Mais la première partie de course s’est bien passée, je suis remonté de la 12e à la 4e place. Mais j’ai rapidement compris que nous n’avions pas la performance pour faire mieux. Les trois premiers avaient fait un choix de pneus différent. Ils ont fait le bon choix, c’est comme ça» a déclaré le pilote de 34 ans à Belga.

L’une des particularités du championnat est l’handicap de poids et du débit d’arrivée de carburant pour les équipages les mieux classés avant de retirer tous ces handicaps pour la dernière course. Baguette et son équipier japonais Koudai Tsukakoshi ont donc dû limiter la casse avant la finale. «On connaît les règles dès le départ mais ça reste super frustrant. Mais c’est le jeu. Il fallait être performant lors de la dernière course et nous ne l’avons pas assez été. Peut-être que ce règlement nous sourira l’année prochaine.»

«Le bilan est tout de même positif avec deux victoires. Avec le Covid-19, c’était difficile pour tout le monde et on a eu de la chance de faire toute la saison. On progresse année après année, ce n’est que partie remise!»

Passé tout près de rater le début de saison en juillet en raison des restrictions de voyages, Bertrand Baguette va enfin pouvoir rentrer auprès de sa famille en Belgique. «Les dernières semaines étaient compliquées même si une fois sur le circuit, on se concentre sur le travail. Mais je suis vraiment content de prendre l’avion pour la Belgique ce lundi!»