VIDÉO | Real Madrid: Eden Hazard sort sur blessure face à Alavès

Après avoir subi un tacle dans la surface, le Diable rouge est sorti sur blessure après seulement une vingtaine de minutes lors de la rencontre entre le Real Madrid et Alavès.

Eden Hazard a subi un tacle, non sanctionné, et a semblé se plaindre du genou. Il est sorti et a été remplacé par Rodrygo.

👀 | Eden Hazard aurait-il dû bénéficier d'un penalty sur cette action ? 🤔#RealMadridAlavés pic.twitter.com/LVdW96w8Cz — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 28, 2020

Hazard aurait pu également se blesser sur une autre phase, lors d’une course offensive.

🤕 | C'est à ce moment-là qu'Eden Hazard se serait blessé ce soir. 👇#RealMadridAlavés pic.twitter.com/gZi5z4Rlu5 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 28, 2020

Une petite catastrophe pour le Diable rouge, qui disputait seulement son troisième match de Liga après une longue période de blessure et après avoir été testé positif au Covid-19.

Il faut désormais évaluer l’ampleur de sa blessure et déterminer la durée de son éventuelle indisponibilité.