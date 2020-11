Des planches à clous sur un itinéraire balisé

Un acte malveillant et dangereux.

Colère et incompréhension ce samedi dans les bois entre Cerfontaine et Soumoy pour cet amateur de vélo et de marche au grand air. Alors qu’il se promenait sur ce sentier balisé et public, il a fait une très inquiétante découverte: une planche à clou, à vis pour être plus précis, dissimulée sous les feuilles, au beau milieu du chemin. «Nous étions à pied, ma fille de 7 ans a failli marcher sur la planche de clous! explique Éric. Nous sommes passés mercredi au même endroit sans les voir. Manifestement cela vise à la base les véhicules motorisés mais c hyper dangereux pour tout le monde». La DNF a été avisée de cet acte malveillant et dangereux.