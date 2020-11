Le fabuleux projet d’Emeline à cheval; Elle change la bière en pain; Un sac à dos apéroles 10 infos qui font du bien

Un peu plus d’un an après son accident, Emeline Parmentier remonte à cheval. Et elle a un fabuleux projet en Jordanie. -

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Trois jeunes lancent une opération boîtes à chaussures pour les SDF

Vu le froid, la solitude et la précarité de leur situation, les sans-abri de la capitale apprécieront très certainement le beau geste de Samantha Lefever (Jodoigne), Joséphine Delmotte (Beauvechain) et Antoine Hance (Perwez). Ces trois jeunes Brabançons ont en effet lancé une opération de solidarité pour offrir un peu de réconfort aux sans-abri de Bruxelles avant les fêtes de fin d’année.

+ A LIRE

2 Un énorme pourboire pour une bière

Aux États-Unis, un bon samaritain a fait le bonheur d’un propriétaire d’un restaurant, volontairement fermé à cause du Covid-19, en lui laissant un pourboire de 3.000 dollars pour une seule bière.

+ A LIRE

3 VIDÉO | Bienvenue dans le musée de Victor le footballiste, à Vielsalm

Victor Pignon, de Vielsalm, a aménagé un mini-musée dans ses caves. Avec des objets ramenés de ces nombreux voyages footballistiques notamment.

+ A LIRE

4 Une prime wallonne supplémentaire de 985 euros pour le personnel soignant

Bonne nouvelle pour le personnel soignant. Le gouvernement wallon a annoncé ce jeudi un coup de pouce supplémentaire à celui déjà octroyé par le Fédéral.

+ A LIRE

5 Un Wallon est le chef de l’année par Gault & Millau

Le guide Gault&Millau consacre Christophe Pauly chef de l’année. À 42 ans, il entre dans le cercle des meilleurs cuisiniers de Belgique.

+ A LIRE

6 VIDEO | Covid: son café fermé, une Belœilloise le transforme en boulangerie

À l’arrêt forcé depuis la fermeture de l’Horeca, la Belœilloise Séverine Degueldre a trouvé le moyen de rebondir en convertissant son café en boulangerie.

+ A LIRE

7 VIDÉO | La chanson d’un Verviétois avec l’un des pianistes de Lara Fabian

«L’artista confinato» (traduction de l’italien: l’artiste confiné), c’est le nom d’une chanson qui fait frissonner nombreux Facebookiens depuis quelques jours. Un morceau né d’une jeune amitié nouée entre le Verviétois et ancien restaurateur Tony Castellana et le compositeur et pianiste liégeois Vincent Gullo. Pour célébrer ses 40 ans, en mars 2019, Tony Castellana fait appel «à ce grand Monsieur» pour faire de sa fête un moment qui lui ressemble, une célébration où la musique est reine.

+ A LIRE

8 Explorer Trooz avec son sac à dos apéro

A Trooz, la Ferme des loups a profité de la crise du coronavirus pour lancer un nouveau concept: le sac à dos apéro. Les Belges ne se sont jamais autant baladés qu’en 2020 alors la ferme a profité revisité le take-away pour proposer une expérience naturo-audio-bistronomique».

+ A LIRE

9 Amputée des deux jambes, Emeline remonte à cheval

Un peu plus d’un an après son accident, Emeline Parmentier remonte à cheval. Et elle a un fabuleux projet en Jordanie. Mais quelle force mentale, quelle énergie aussi… Son courage, sa volonté d’en sortir forcent l’admiration.

+ A LIRE

10 Des «paniers de Noël suspendus» à la ferme Schalenbourg

Les cafés suspendus, on connaît. Dans les bistrots des villes, on peut payer un café qui sera offert à un SDF, à celui qui n’a pas nécessairement les moyens de s’en offrir un. Un geste simple mais qui peut réchauffer le cœur. A Haneffe, on a eu la même idée… mais pour des douceurs et autres victuailles de Noël.

+ A LIRE