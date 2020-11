À la maison, Namur poursuit sur sa lancée et accroche le Daring

L’équipe fanion masculine du Hockey Namur, boostée par sa première victoire en Division d’Honneur décrochée le week-end passé sur le terrain de l’Old Club, continue d’engranger des points. Ce samedi après-midi, c’est à la maison et contre le Daring que les Namurois ont accroché le partage (3-3).

Le dimanche 22 novembre, jour de reprise après une trêve forcée d’un mois en raison du coronavirus, a indéniablement marqué un tournant dans la saison des Messieurs du Hockey Namur. Alors qu’ils décrochaient la semaine dernière un premier succès historique en Division d’Honneur (l’échelon le plus élevé du hockey belge), les Namurois ont maintenu ce samedi la bonne spirale dans laquelle ils évoluent actuellement. S’il n’a certes pas gagné contre le Daring qu’il recevait à domicile, Namur a néanmoins décroché un match nul au courage, étant mené plusieurs fois dans la rencontre.

À Namur, ce sont les Bruxellois qui ont ouvert la marque, par l’entremise de Coelho après moins de 10 minutes. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour que les «Escargots» reviennent au score, Pokorny transformant victorieusement le 3e PC des Namurois (1-1).

Le Daring, qui se trouve deux places au-dessus de Namur dans le bas du classement de la DH, prend ensuite un avantage de deux buts, passant à 1-2 (Vander Gracht) puis à 1-3 (Sior, sur PC). Mais les hommes de Joy Jouret ne comptaient décidément pas en rester là. La victoire de dimanche dernier encore dans les esprits, décrocher le nul était un minimum… C’est d’abord Cirillo qui ajoute un but au marquoir des locaux (2-3, 50e) avant que Viktor Pokorny, encore lui, ne signe un doublé, à nouveau sur PC pour remettre les équipes à égalité. Sans quelques jolis arrêts de Harold D’Hayer en fin de match, Namur aurait pu laisser filer le point du partage. Ce n’est finalement pas le cas et les «Rouges» signent une deuxième rencontre de suite sans défaite, avant de se rendre ce dimanche après-midi à Anvers, battu 2-1 par Herakles un peu plus tôt dans la journée, et qui est intercalé entre le Daring (9 pts) et Namur (4 pts) au classement, grâce à ses 7 unités.

