Philippe Montanier a sélectionné un groupe de 19 joueurs pour le déplacement à Anderlecht, ce dimanche (18 h 15).

Tous les tests Covid se sont avérés négatifs mais on ne retrouve tout même pas la trace de Mehdi Carcela, qui ne s’est plus entraîné collectivement depuis un long moment.

Boljevic, Sylvestre et Avenatti ne sont pas repris non plus. Muleka, de retour de blessure, est encore trop court. Vanheusden et Amallah sont blessés.

Shamir est suspendu après sa carte rouge reçue face à Eupen.