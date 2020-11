Déjà la polémique sur les pneus de 2021: Pirelli doit déjà se défendre

«Ça n’est pas un pas en avant, c’est plutôt le contraire», a attaqué l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) vendredi soir.

Toujours la même rengaine: amenés à tester l’un des pneus qui sera à leur disposition en F1 l’an prochain lors des essais libres du GP de Bahreïn, nombre de pilotes s’en sont plaints et le fournisseur Pirelli a dû se défendre.

«Ça n’est pas un pas en avant, c’est plutôt le contraire», a attaqué l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) vendredi soir. Il fallait probablement essayer mais j’espère qu’on ne reverra pas ces pneus. Ils sont bien pires que ce que nous avons actuellement.»

Même son de cloche du côté de Lewis Hamilton, qui regrette leur manque relatif de performance. «On perd presque une seconde par tour», déplore le Britannique de Mercedes. «Je sais que pour les fans ça ne change pas grand-chose mais, en tant que pilote, on travaille avec des marques et des partenaires qui sont à la pointe de la technologie…»

«Si c’est la seule option», les deux multiples champions du monde préfèrent conserver les pneus utilisés en 2020… qui l’étaient déjà en 2019, les écuries ayant unanimement rejeté les gommes développées pour la saison en cours.

Ce scénario peut-il se reproduire?

«Nous ne discutons pas de cette possibilité et, pour être honnête, nous ne voulons pas revenir au pneu actuel, balaye le patron de Pirelli en F1, Mario Isola. Nous avons fait notre travail, nous avons produit un pneu plus robuste (et par conséquent plus lourd de près de 3 kg, NDLR) et c’est pourquoi je pense qu’il n’y a pas de raison de revenir en arrière.»

En effet, le cahier des charges ne demandait pas au pneumaticien italien de fournir des montes plus rapides mais plus résistantes aux charges aérodynamiques accrues, afin d’éviter les crevaisons en série auxquelles on a assisté cette année (Sainz, Bottas et Hamilton à Silverstone, Stroll au Mugello, Verstappen à Imola) et qui auraient pu avoir de lourdes conséquences.

«Si je regarde en arrière, à chaque fois que nous introduisons quelque chose de nouveau, il y a des discussions, les gens ne sont pas contents», ajoute Isola, confronté depuis des années aux critiques de pilotes qui réclament des pneus moins sensibles aux températures et plus durables en course.

Et l’Italien de rappeler que les gommes de 2021 ont été testées sur des F1 de 2020 et que les monoplaces de l’an prochain seront adaptées aux caractéristiques de leurs nouveaux pneus. «Je suis certain qu’elles (les écuries, NDLR) trouveront comment régler leur voiture pour en extraire toute la performance», termine Isola.

Rien de nouveau, donc, sous le soleil de Bahreïn, avant un changement de plus grande ampleur en 2022, avec des pneus au diamètre agrandi mais aussi plus étroits à l’avant dont on attendra encore et toujours la perfection.