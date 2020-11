Première vague de chaleur en Australie

Les températures ont dépassé les 40 degrés en Australie samedi, alors qu’une vague de chaleur s’est abattue sur l’est du pays.

En fin de matinée, le thermomètre a grimpé jusqu’à 42 degrés dans les États de la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, du Victoria ainsi qu’en Australie-Méridionale, indique le bureau de météorologie (BoM).

Dans certains quartiers de la ville de Sydney, il faisait encore plus de 40 degrés l’après-midi et les températures devraient rester étouffantes jusqu’à dimanche après-midi, selon les prévisions.

C’est la première vague de chaleur que traverse l’Australie en cette veille du mois de décembre, au seuil de l’été.

Certaines régions de la Nouvelle-Galles du Sud ont décrété une interdiction absolue de faire du feu car le risque d’incendie menace.

En 2019, l’Australie avait connu son année la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée.