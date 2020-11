Los Angeles interdit temporairement la plupart des rassemblements

Les autorités sanitaires de la ville de Los Angeles, aux États-Unis, ont interdit vendredi la plupart des rassemblements publics et privés de façon temporaire, alors que la courbe des nouvelles contaminations au Covid-19 ne cesse de grimper.

«Tous les rassemblements publics et privés d’individus n’appartenant pas au même foyer sont interdits, à l’exception des offices religieux et des manifestations», ont annoncé les autorités de la plus grande ville de Californie dans un communiqué.

Le décret qui prendra effet à partir du lundi 30 novembre n’impose pas la fermeture des commerces non-essentiels, comme les librairies, des musées ou des salles de gym comme en mars dernier, mais réduit la capacité d’accueil de la plupart des établissements.

«Ces mesures ciblées seront en vigueur pour les trois prochaines semaines», a précisé Barbara Ferrer, responsable des services de santé publique du comté.

Ces nouvelles restrictions surviennent alors que Los Angeles connaît une explosion du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus, avec une moyenne de 4.751 nouveaux cas sur les cinq derniers jours.

Le nombre d’hospitalisations en raison du Covid-19 dans le comté a lui plus que doublé par rapport à octobre, avec 1.893 personnes hospitalisées vendredi, contre 747 il y a un mois.

Face à la flambée des cas, les autorités sanitaires de Los Angeles avaient déjà décidé mercredi de la fermeture des restaurants, brasseries et bars, pour au moins trois semaines.

L’État de Californie, qui connaît ces derniers jours des records de nouvelles contaminations quotidiennes, a enregistré au moins 1,7 million de personnes infectées par le virus et 19.033 décès depuis le début de la pandémie.