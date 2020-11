Démantèlement d’un trafic de cocaïne: 45 arrestations dont 4 en Belgique

Plusieurs opérations policières internationales ont permis l’arrestation de 45 suspects, dont quatre en Belgique comme indiqué mercredi par le parquet de Bruges, dans le cadre de l’enquête sur un important trafic de cocaïne.

L’organisation criminelle aurait fait passer au moins 45 tonnes de cocaïne annuellement par les principaux ports européens, indique l’Office européen de police (Europol) ce vendredi.

Europol disposait depuis un certain temps d’indications selon lesquelles un réseau criminel faisait passer de grandes quantités de cocaïne du Brésil vers l’Europe. Celui-ci avait des liens avec les cartels de la drogue au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique du Sud. Ces cartels étaient responsables de la préparation et de l’expédition de cocaïne dans des conteneurs maritimes à destination des principaux ports maritimes européens.

Plus de 52 tonnes de cocaïne ont été interceptées par les forces de l’ordre au cours de l’enquête. Dans le port de Rotterdam, ce sont 3,2 tonnes de cocaïne qui ont été saisies. La marchandise était dissimulée dans des conteneurs transportant du manganèse.

Plusieurs pays ont travaillé en étroite collaboration afin d’établir une stratégie commune visant à démanteler l’ensemble du réseau. L’enquête a donné lieu à 179 perquisitions et à 45 arrestations lundi matin, impliquant au total plus d’un millier de policiers. Avec 147 perquisitions et 38 arrestations, l’action s’est principalement concentrée sur le Brésil. Des suspects ont également été arrêtés en Espagne (1), à Dubaï (2) et en Belgique (4).

Une grande quantité d’argent liquide a également été saisie lors des perquisitions, dont 300.000 euros en Belgique et jusqu’à 12 millions d’euros au Portugal. Au total, 70 véhicules de luxe ont également été confisqués, ainsi que 37 avions et pas moins de 163 maisons au Brésil.

Concernant la partie belge du dossier, six suspects avaient déjà été arrêtés en juin, tout comme un homme originaire de Mortsel interpellé au Kosovo quelque temps plus tard. L’un des quatre nouveaux suspects belges est un associé de ce restaurateur. La chambre du conseil de Bruges a décidé vendredi que deux des nouveaux suspects devraient rester en prison au moins un mois de plus. La comparution de deux autres individus récemment arrêtés a été reportée au 4 décembre à la demande de la défense.