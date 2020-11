Producteur tabassé à Paris: 4 policiers placés en garde à vue

Les quatre policiers mis en cause dans le passage à tabac samedi à Paris d’un producteur de musique noir ont été placés vendredi en garde à vue, a appris l’AFP de source proche du dossier.

Les fonctionnaires, qui ont été suspendus de leurs fonctions à titre provisoire jeudi, sont arrivés en début d’après-midi dans les locaux de l’IGPN (Inspection générale de la police nationale), la «police des polices», où ils ont été placés en garde à vue.

Le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête à leur encontre pour «violences par personne dépositaire de l’autorité publique» et «faux en écriture publique».

Une vidéo diffusée jeudi sur les réseaux sociaux et largement partagée depuis avec plus de dix millions de vues, a déclenché une vague d’indignation générale, qui a jeté dans la tourmente l’exécutif et la majorité.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a affirmé qu’il demanderait «leur révocation» si la justice concluait à leur culpabilité.