Les tirs de chevrotine retombent sur sa toiture et sur la ligne TGV à Fontenoy

Régulièrement, Laurent reçoit du plomb dans sa propriété. Face à la désinvolture des responsables, il dépose plainte. Et pas qu’à la police…

Entrepreneur «parcs et jardins» et de travaux forestiers, Laurent Vercruysse a installé sa famille, mais aussi son entreprise, dans une ancienne ferme coincée entre un bosquet et la ligne TGV, à Fontenoy. Un véritable paradis vert régulièrement visité par du gibier – petit et gros – qu’il aime observer. Laurent et sa famille vivent dans une ancienne ferme située entre un bosquet et le TGV dont on aperçoit le mur antibruit derrière les arbres. Il n’est pas rare que des plombs atterrissent également sur cette ligne. ÉdA

Samedi dernier, alors qu’il préparait une commande de bois pour un client, il a entendu des tirs provenant de l’autre côté de la ligne TGV de laquelle il est séparé par un mur antibruit.

«Les tirs ne me dérangent pas, précise-t-il, je n’ai rien contre la chasse, je fréquente d’ailleurs pas mal d’adeptes de la discipline parmi mes clients.»

Mais la goutte qui a ici fait déborder le vase, ce sont les plombs qu’il a entendu retomber sur sa toiture, d’autant que ce n’était pas la première fois. Furieux, Laurent est allé trouver les auteurs des tirs, avec lesquels il avait déjà discuté auparavant pour des raisons similaires, mais sans succès semble-t-il. Du plomb, Laurent en récolte régulièrement sur sa toiture ou dans son jardin. Si un membre de sa famille s’y promène lorsque des tirs ont lieu, il pourrait très bien recevoir ce type de projectiles dans les yeux… ÉdA

«J’ai encore une fois tenté de parlementer à l’amiable mais on m’a répondu que les tirs avaient été opérés à plus d’un Km de chez moi, ce qui est faux. Ils ont ajouté que ces retombées ne présentaient pas de danger particulier et que je devais de toute façon m’y attendre étant donné que j’habite à côté d’un bois où la chasse est fréquente… Bref, c’était de ma faute en quelque sorte. Encore une fois, je n’ai rien contre la chasse mais il ne faut pas non plus me prendre pour un c… Ce sont des comportements totalement irrespectueux comme ceux-là qui font aussi que cette pratique a de plus en plus mauvaise presse.»

Laurent a décidé de sortir l’artillerie lourde en déposant non seulement plainte à la police mais également en alertant les autorités, dont le ministre Borsu qui a la chasse dans ses attributions, la DNF, le bourgmestre d’Antoing et les services d’Infrabel dont les infrastructures ont aussi à souffrir de ces retombées. Laurent est conscient des conséquences que pourrait avoir son action sur une partie de sa clientèle mais il veut aussi attirer l’attention sur le fait que sa famille ne se sent pas en sécurité quand il s’agit de prendre l’air dans sa propriété.

Précisons pour conclure que, selon un arrêté du Gouvernement wallon «lors de l’exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de 200 m de celles-ci.»