Les pass de la SNCB disponibles en version digitale à partir de début 2021

Dès le début de l’année prochaine, les voyageurs pourront acheter, via l’application SNCB, une version digitale des pass à compléter, à savoir les Standard Multi, Youth Multi et Local Multi.

Concrètement, le pass devra être complété préalablement sur le smartphone et sera présenté à distance à l’accompagnateur de train.

«Dans le but d’encourager le plus possible l’utilisation des pass digitaux à compléter, ceux-ci seront moins chers que leur version papier», ajoute la SNCB. Dès l’entrée en vigueur des adaptations tarifaires annuelles en février 2021, un pass «Standard Multi» digital coûtera 3 euros de moins que sa version papier, un «Youth Multi» digital 2 euros de moins et un «Local Multi» 1 euro de moins.

Le conseil d’administration de la SNCB a également approuvé les tarifs qui seront d’application à partir du 1er février 2021.

L’adaptation du prix des abonnements domicile-travail (Standard Abonnement) et des abonnements scolaires (Student Abonnement) sera de 1,95%. Les produits dérivés, tels que le «Student Multi», connaîtront la même adaptation tarifaire.

Le prix moyen du «Standard Ticket» sera, lui, augmenté de 0,65%, soit «sous l’indice santé (+0,95%) de la période de référence juin 2019-juin 2020», précise la SNCB.

Les prix, entre autres, du Senior Ticket (7,2 euros l’aller-retour), du Youth Ticket (6,6 euros) et du Supplément vélo (4 euros) resteront inchangés.

Les prix des «Youth Holidays» (qui permettent aux jeunes de moins de 26 ans de voyager en train de manière illimitée pendant une semaine ou un mois lors des congés scolaires) seront aussi légèrement augmentés, respectivement de 3 et 4 euros. Les tarifs de ces billets s’élèveront dès lors à 18 euros (pour une semaine) et à 29 euros (pour un mois).

Dès le 1er février, la SNCB simplifiera également les tarifs pour les voyages transfrontaliers classiques sur de courtes distances, qui seront désormais basés sur le nombre de kilomètres parcourus. Le système sera totalement aligné sur la structure tarifaire des voyages intérieurs.