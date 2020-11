Une hausse salariale de maximum 1,01% pour 470.000 employés, prédit Acerta

Commission paritaire 200: 470.000 employés bénéficieront d’une hausse salariale de maximum 1,01% en janvier 2021, d’après les prévisions du prestataire de services RH Acerta.

Quelque 470.000 employés de la commission paritaire 200 (le groupe d’employés le plus important en Belgique) bénéficieront d’une hausse salariale de maximum 1,01% en janvier 2021. C’est ce que prédit le prestataire de services RH Acerta, sur base des chiffres sur l’inflation publiés vendredi par Statbel.

Il s’agit d’une hausse par rapport au 0,8% de l’année dernière. L’indexation finale pourrait toutefois être légèrement inférieure en raison de «l’évolution incertaine», dans le contexte de la crise du coronavirus, note Acerta.

Les salaires de plusieurs groupes de travailleurs sont indexés chaque année au premier janvier (CP200, secteur alimentaire, commerce, assurances, etc.). Il s’agit d’une adaptation au coût de la vie, et non d’une augmentation salariale à proprement parler. Pour les employeurs, l’indexation correspond toutefois à une augmentation des coûts salariaux.

Dans d’autres secteurs, les salaires sont indexés sur base mensuelle, tandis que les fonctionnaires voient leur salaire augmenter lorsque l’indice pivot est dépassé.

L’office statistique Statbel a indiqué vendredi que l’inflation atteignait 0,51% en novembre, après quoi les organismes de ressources humaines comme Acerta peuvent commencer à calculer l’indexation des salaires.