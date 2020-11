Coronavirus | «L’important maintenant est de passer à travers les durs mois d’hiver»

Covid-19: une nouvelle campagne a été lancée par les autorités ce vendredi en vue de poursuivre les efforts dans la lutte contre la pandémie.

Les autorités fédérales ont lancé ce vendredi une nouvelle campagne qui encourage les Belges à continuer leurs efforts en équipe pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Elle invite tout le monde à viser un objectif commun et à être solidaire «pour vaincre le coronavirus tous ensemble».

Les règles strictes contre le coronavirus montrent leurs premiers effets avec une baisse du nombre des contaminations et des admissions à l’hôpital. Mais la lutte n’est pas encore gagnée en raison notamment de la pression élevée dans les hôpitaux, souligne la Chancellerie du Premier ministre. «L’important maintenant est de passer à travers les durs mois d’hiver. Et c’est uniquement possible si nous sommes solidaires et que chacun fait sa part, comme chaque joueur d’une équipe pourrait le faire.»

La campagne établit un parallèle avec le sentiment d’unité qui rassemble les Belges lors d’une compétition de football. Le spot, tourné au stade roi Baudouin, met à l’honneur des citoyens qui ont contribué à la lutte contre le coronavirus.

La campagne sera diffusée jusqu’à la fin janvier sur les grandes chaînes de télévision, dans les journaux et sur les réseaux sociaux.