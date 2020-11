Dupont, «la brasserie de l’année», rafle 6 prix lors d’un prestigieux concours international

Six médailles en tout dont deux en or (Saison Dupont Bio et Moinette Blonde). Le gérant de la brasserie leuzoise, Olivier Dedeycker, a de quoi être fier. ÉdA

La brasserie Dupont à Tourpes (Leuze-en-Hainaut) ne pouvait pas rêver plus belle récompense pour fêter son 100e anniversaire. Elle est la grande gagnante du Brussels Beer Challenge.

Lors du prestigieux concours international Brussels Beer Challenge, l’exploitation s’est vu décerner le titre de meilleure brasserie de l’année.

Médaille d’or pour la Saison Dupont bio. ÉdA Et pour couronner le tout, Dupont a raflé pas moins de six médailles dans les catégories Saison Traditionnelle (l’or pour la Saison Dupont bio, l’argent pour la Saison Dupont et le bronze pour la Biolégère), Double Saison (médailles d’or pour la Moinette blonde et de bronze pour la Saison Dupont cuvée Dry Hopping, tout en obtenant le bronze dans la catégorie Bière au miel.

La concurrence était pourtant excessivement rude. Durant deux semaines, une cinquantaine d’experts ont dégusté plus de 1500 bières, provenant de 36 pays différents, et attribué les prix dans 70 catégories.

Pour la brasserie Dupont, spécialisée dans la production de bières de fermentation haute, refermentées en bouteille, ces distinctions sont une belle reconnaissance d’un savoir-faire de qualité perpétué depuis plusieurs générations.

Belgique, France, Italie, Angleterre, Pays-Bas, États-Unis, Japon, Canada, Australie…, on ne compte d’ailleurs plus les pays qui ont succombé aux saveurs houblonnées des Moinette, Saison Dupont et autres Bons Vœux.

La Bush de Nuits de Dubuisson à l’honneur

En visite pour les 250 ans de la brasserie, le roi Philippe avait pu découvrir toute la richesse de la gamme produite par Dubuisson, dont la Bush de Nuits mûrie dans des foudres ayant contenu du vin rouge de Bourgogne. © ÉdA – Jacques Duchateau

L’autre fleuron brassicole leuzois, la brasserie Dubuisson s’est également distinguée lors du Brussels Beer Challenge en décrochant l’or pour sa Bush de Nuits dans la catégorie des bières mûries en foudre.

Lancée en 2008, la Bush de Nuits est élaborée à partir de la Bush de Noël que la brasserie pipaisienne, la plus ancienne de Wallonie (1769), fait mûrir entre six et neuf mois dans des foudres de bois ayant contenu du Bourgogne de Nuits-St-Georges.

Deux prix aussi pour la brasserie Caulier