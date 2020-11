Coronavirus | Brésil: Bolsonaro ne se fera pas vacciner contre le virus

Le Brésil, qui compte 212 millions d’habitants, est le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie, avec plus de 170.000 morts, derrière les États-Unis, selon Johns Hopkins University. Et son président Jair Bolsonaro ne se fera pas vacciner, a-t-il jugé bon de préciser dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. AFP