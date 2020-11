Van Crombrugge reste incertain pour le Standard

Vincent Kompany, qui a confirmé le forfait de Percy Tau, a également laissé planer le doute sur la participation de Hendrik Van Crombrugge, dimanche contre le Standard.

Absent au Beerschot en raison d’une douleur à la main, Hendrik Van Crombrugge n’est pas certain de pouvoir jouer dimanche contre le Standard. «On voit au jour le jour, et on verra s’il peut jouer, a commenté Vincent Kompany. Je sais qu’il fera tout pour jouer, mais on doit laisser la décision aux médecins, et attendre les derniers résultats.»

L’entraîneur anderlecthois a par ailleurs confirmé le forfait de Percy Tau, gêné par un souci musculaire. «C’est un des leaders du groupe, avec une certaine expérience pour ce genre de match. C’est dommage (son absence), mais cela ouvrira la porte à d’autres joueurs.» Yari Verschaeren pourrait-il remplacer le Sud-Africain dans le cœur du jeu? «J’ai apprécié son apport sur le côté depuis le début de la saison, a répondu Kompany. Il est polyvalent, et il peut aider l’équipe sur le côté. »