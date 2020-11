10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Une tiny house grâce à des matériaux de récup, elle reconvertit son bistrot en boulangerie, Julos Beaucarne est tellement plus que les pulls en laine et la P’tite Gayole… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer, ce vendredi 27 novembre.

1. Leur rêve: fabriquer une tiny house à base de matériaux de récup

Les tiny house ont le vent en poupe. Ces petites maisons écologiques sur roue séduisent de plus en plus et répondent à des questions criantes d’actualité: rationalisation de l’espace, retour à la simplicité et à la nature, écologie, économie…

Bernard Degrange et Benoît Michel, deux amis, ont envie de tenter l’aventure: construire eux-mêmes leur tiny house, à base de matériaux nobles et écologiques recyclés.

2. VIDEO | Covid: son café fermé, une Belœilloise le transforme en boulangerie

À l’arrêt forcé depuis la fermeture de l’Horeca, la Belœilloise Séverine Degueldre a trouvé le moyen de rebondir en convertissant son café en boulangerie.

3. «Verviers, ma ville solidaire» se réinvente sur tous les fronts

La 26e édition de l’opération de solidarité «Verviers, ma ville…» a dû se réinventer en ces temps de crise sanitaire. L’appel à la générosité des Verviétois est plus que jamais lancé.

4. Julos Beaucarne: oubliez les pulls en laine et la P’tite Gayole

Auteur, chanteur, poète, acteur, Julos Beaucarne est tellement plus que tout cela. Un livre rend hommage à l’homme, au-delà des étiquettes.

5. VIDÉO | À partir de quel âge un enfant peut-il aller seul à l’école?

C’est une question qui se pose d’office à un moment: à partir de quand peut-on laisser son enfant gérer seul ses trajets vers/depuis l’école?

6 INFOGRAPHIES| Coronavirus: 42 admissions en 7 jours dans les unités Covid du Brabant wallon

Le nombre de patients en unités Covid n’a pas changé, ce jeudi, en Brabant wallon. 67 personnes sont toujours hospitalisées en Brabant wallon en raison d’une contamination au coronavirus, a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce vendredi matin.

7. La centrale photovoltaïque est activée

Unité de production d’électricité verte, la centrale des anciennes usines Allard fournira la consommation de 600 ménages.

8. CONSEIL TV | Divertissement: À la façon des Carpentier

Laury Thilleman emmène les nostalgiques dans les décors des émissions de Maritie et Gilbert Carpentier.

9. Gigounon, nouvel entraîneur de Goffin: de copain de chambrée à coach

Au sortir d’une saison compliquée, David Goffin a pris un nouveau départ en annonçant, mercredi, l’arrivée de Germain Gigounon comme nouveau coach. Le Liégeois espère que son pote de… toujours va l’aider à retrouver sourire et victoires en 2021.

10. Lukas Nmecha peut-il devenir l’attaquant recherché par Anderlecht?

Présenté comme un «grand talent» par son entraîneur, qui a tout fait pour le faire venir – en prêt, de Manchester City -, Nmecha peut-il devenir l’égal des attaquants performants passés par Anderlecht dans un passé récent? L’Avenir compare ses performances avec les autres buteurs historiques des Mauves.

