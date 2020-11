Un ancien commissariat de Schaerbeek rénové en centre d’accueil et de réinsertion pour sans-abri

Un ancien commissariat schaerbeekois va être transformé en centre d’accueil pour les sans-abri et familles en errance. L’espace rénové doit s’ouvrir dès 2021.

L’ancien commissariat des 22-24 de la rue Jan Blockx, à Schaerbeek, va être rénové: il deviendra un lieu d’accueil et de réinsertion sociale à destination des familles et personnes sans-abri. C’est ce qu’annonce un communiqué du Gouvernement bruxellois ce 27 novembre, qui le présente comme «un nouveau projet phare pour la Région bruxelloise» dans sa volonté «d’apporter des solutions concrètes et dignes en matière d’hébergement et d’accueil des publics fragilisés».

Le bâtiment comportera 29 chambres de 1 à 4 «places» permettant d’accueillir «jusqu’à 84 personnes». 19 douches, 15 toilettes, cuisine et son «grand» réfectoire, bibliothèque, buanderie, espace poussettes, infirmerie et deux salles polyvalentes sont au programme, ainsi qu’une centrale d’accueil et plusieurs bureaux.

«En plus des besoins primaires, le bâtiment sera avant tout un lieu de détente. Les personnes pourront s’y reposer, même si ce n’est que pour un court moment, pendant que les services compétents travailleront à leur réinsertion dans la société», observe Rudi Vervoort, Ministre président bruxellois (PS).

Le bâtiment est aujourd’hui en occupation temporaire au bénéfice de «La Maison des Migrants ASBL». Une douzaine de personnes y sont hébergées: un relogement temporaire leur sera assuré.

Les travaux, supervisés par la Direction Facilities du SPRB (ex «Régie Foncière»), sont prévus dès février 2021. Le chantier sera réceptionné plus tard dans l’année. Budget: 3.398.647€.