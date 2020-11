Une manifestation de 60 heures pour le climat dès lundi à Namur et Bruxelles

60 manifestants vont se relayer pendant 60 heures continues, soit durant près de trois jours, dès le lundi 30 novembre à Namur et Bruxelles pour réclamer plus d’ambition aux gouvernements en matière climatique, annonce la Coalition Climat vendredi. Ils plaident pour réduire de minimum 60% des émissions de gaz à effet de serre européennes d’ici 2030.

L’action, qualifiée de «la plus longue manifestation climatique de l’histoire», sera retransmise en direct et vise à mettre les «quatre gouvernements compétents face à leurs responsabilités».

«C’est notre meilleure chance pour sauver l’Accord de Paris», souligne le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel. «Les impacts des changements climatiques se répètent et s’aggravent. Lutter efficacement contre la crise climatique implique plus d’ambition à tous les niveaux. Les nouveaux gouvernements ont l’opportunité de marquer la société de leur empreinte et non de leur empreinte carbone.»

Dès lundi à 7h du matin, 60 activistes se relaieront durant 60 heures de l’Élysette au 16, rue de la Loi. Différentes personnalités interviendront, avec notamment un set du DJ Kid Noize. Des milliers d’internautes appelleront en outre à une action «coordonnée, rapide et efficace en faveur du climat».

«Nous avons besoin de politiques qui répondent enfin à l’urgence climatique planétaire et qui respectent les promesses faites lors de la signature de l’Accord de Paris», conclut Nicolas Van Nuffel.