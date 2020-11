Naples: Dries Mertens honore une nouvelle fois la mémoire de Diego Maradona

José Mourinho a profité de chaque minute avec Maradona

José Mourinho a rendu un hommage puissant à Diego Maradona, décédé mercredi à l’âge de 60 ans, avec qui il entretenait des contacts fréquents. «Je suis très triste mais j’ai quand même le sourire aux lèvres», a déclaré le Portugais ce jeudi soir après la victoire de Tottenham à Ludogorets (0-4) en Europa League, dans le groupe de l’Antwerp.

«J’ai profité de chaque minute passée avec lui, il s’agissait toujours de rigoler avec Diego», a expliqué The Special One. «Il ne m’appelait jamais après une telle soirée, ponctuée par une victoire. Il le faisait après un revers ou dans des moments compliqués. Et il me disait: + Mou, tu es le meilleur, ne l’oublie jamais. + Il va me manquer. Vous avez Diego et vous avez Maradona. Le monde entier connaissait le footballeur, une légende qui vivra pour toujours. L’homme Diego était différent. C’était un privilège pour sa famille, ses amis et ses proches collègues de pouvoir le côtoyer. Je le connaissais bien, même si c’est dommage de ne pas avoir pu passer davantage de temps avec lui.»

Mourinho, 57 ans, est un contemporain d’El Pibe de Oro, décédé mercredi à l’âge de 60 ans. «Il était le footballeur de ma génération. Le monde n’oubliera jamais Maradona.»