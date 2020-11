Manchester United victime d’une cyberattaque: des informations très sensibles pourraient être divulguées

Le club est face à un dilemme: payer une rançon ou envisager l’éventualité d’une divulgation de documents confidentiels par les hackers. Une équipe d’experts est mise sur pied pour tenter de résoudre la situation.

Des hackers sont parvenus à mettre à mal le réseau informatique de Manchester United il y a plus d’une semaine, dévoile le Daily Mail.

Après cette attaque de type «ransomware», les malandrins demandent des millions de livres sterling contre leur silence – on parle d’une somme de 5 millions de livres. Dans le cas contraire, ils menacent de dévoiler des documents à caractère sensible.

La direction mancunienne assure que cette attaque ne mettra pas à mal l’organisation des futures rencontres ni le fonctionnement du club. «Après cette attaque, notre équipe informatique et des experts externes ont sécurisé nos réseaux et ont entamé des investigations poussées. Cette attaque perturbe notre organisation, mais aucune base de données sur les supporters n’a été divulguée et le système requis pour nos matches à domicile est sécurisé», a précisé le club dans un communiqué, jeudi.

Le club s’expose à des sanctions financières également si des informations personnelles sur les fans ont bien été pillées. Ce que le club dément, donc.