Météo: la Belgique embrumée vendredi matin, l’IRM lance un avertissement au brouillard et conditions glissantes en Wallonie

L’IRM lance un avertissement au brouillard et conditions glissantes en Wallonie

L’Institut royal météorologique (IRM) prévient que des plaques de givre pourront se former localement et rendre les routes glissantes en Wallonie, surtout en Ardenne et dans le sud-est de la province du Luxembourg. Il lance dès lors un avertissement jaune aux conditions glissantes dans les provinces de Liège et de Luxembourg, valable ce vendredi de 2h à 10h du matin.

Un avertissement jaune au brouillard est également enclenché pour vendredi, de 2h à 11h00 du matin, dans les provinces de Liège, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg. La visibilité pourra descendre localement sous les 200 mètres. En Ardenne et dans le sud-est de province de Luxembourg, le brouillard pourra en outre être givrant au vu des températures négatives prévues.