Arsenal, premier club de Premier League à renouer avec son public

Arsenal sera la première équipe de Premier League à évoluer à nouveau en présence d’un public depuis le début de la pandémie de coronavirus au mois de mars, le 3 décembre en Europa League, en conséquence des mesures prises ce jeudi par le gouvernement britannique.

L’exécutif a instauré un système à trois niveaux de gravité, en fonction de la circulation virale. Londres se trouve dans le 2e niveau. A ce titre tous les clubs de football et d’autres sports de la capitale, à commencer par Arsenal le 3 décembre contre le Rapid Vienne en Ligue Europa, seront autorisés à jouer devant un public limité à 2.000 personnes.

«Bien que conscients que les matches à capacité réduite soient loin de constituer un retour à la normale, nous avons hâte d’accueillir nos supporters à la maison pour ce qui sera un moment historique pour le club», a réagi Arsenal dans un communiqué.

Après les Gunners en Ligue Europa, le premier match de Premier League avec public depuis le début de la pandémie sera West Ham – Manchester United le 5 décembre. Suivront, au cours du week-end du 5/6 décembre: Brighton, Chelsea, Tottenham et Liverpool, clubs figurant eux aussi dans le 2e niveau.

Leeds à huis-clos

Par contre, ce week-end là, le promu Leeds devra encore jouer à huis-clos, la ville du nord de l’Angleterre étant située dans le 3e niveau et à ce titre devant se soumettre à des règles plus contraignantes que celles des niveaux 1 et 2.

Ce qui a poussé Marcelo Bielsa, le manager argentin des Peacocks, à prétendre que cela aboutira à une forme d’iniquité. «La présence des fans peut influencer les résultats», a-t-il estimé.

Outre le football, la finale de la Coupe des nations automne de rugby, le 6 décembre à Twickenham, pourra aussi se dérouler devant 2000 spectateurs.