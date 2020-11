DIRECT | Défaite interdite pour les Rouches: suivez Standard – Lech Poznan en direct dès 21 h

Après trois défaites, le Standard de Liège n’a plus droit à l’erreur pour cette quatrième journée du groupe D. Une défaite face aux Polonais, et c’est l’élimination de l’Europa League. Suivez Standard-Lech Poznan en direct commenté grâce à notre module de live et en vidéo ci-dessous.

La rencontre débutera à 21 h. Pas de grandes surprises dans le XI de Philippe Montanier.