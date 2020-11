À la veille d’une manifestation à Liège, la police l’annonce: elle verbalisera quiconque se mettra en infraction

Aucune demande d’autorisation n’a été introduite par les organisateurs de la manifestation contre le couvre-feu et pour des mesures solidaires prévue samedi soir, à Liège. La police verbalisera quiconque se met en infraction, a-t-elle indiqué ce jeudi.

Prévue ce samedi soir, dès 21h, sur la place Saint-Lambert à Liège, la manifestation visant le couvre-feu aura-t-elle bien lieu? Si un nouvel appel à la mobilisation a lieu depuis une semaine, la police locale rappelle qu’elle sera présente sur place et qu’elle verbalisera les personnes qui se mettraient en infraction.

«L’article 8, paragraphe 9 de l’Arrêté ministériel stipule qu’un maximum de 100 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l’article 16», rappelle la police, avant d’ajouter: «L’article 1er de l’Arrêté de Police du Gouverneur stipule que les activités en groupe de type hobby, ainsi que tous les événements à caractère récréatif, qu’ils soient, entre autres, festifs, culturels ou folkloriques, organisés par les villes et communes ou soumis à déclaration, voire autorisation des autorités communales sont interdits. Ne sont notamment pas concernés par cette disposition les marchés.» Dont acte.

La police a l’obligation légale de constater les infractions et de transmettre le constat de ces infractions sous forme de PV au parquet du procureur du roi, insiste-t-elle ce jeudi. «La police verbalise quiconque se met en infraction, elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire de classement sans suite, seul le parquet décide de poursuivre ou pas sur base des procès-verbaux rédigés.»

Les trois manifestations qui ont eu lieu sur Liège, le mardi 17 novembre dans le centre-ville et le dimanche 22 novembre aux Guillemins et place Saint-Lambert, «ont été verbalisées sur base de l’Arrêté ministériel», a indiqué la police. «Aucune des trois n’avait d’autorisation, deux d’entre elles (le 17/11 et le 22/11 Place St Lambert) dépassaient les 100 participants, celle du 17 n’était pas statique et se déroulait en plein couvre-feu…»

Pour ce qui concerne les suites et les sanctions encourues par les participants, c’est au parquet de décider.

«Pour ce qui concerne la manifestation du samedi 28 novembre prochain, annoncée sur les réseaux sociaux, aucune demande d’autorisation n’a été introduite à ce jour. La police sera présente et attentive au respect des mesures sanitaires et veillera au respect de l’ordre public en jugeant de l’opportunité du type d’intervention en fonction des infractions commises.»

La zone de police de Liège rappelle, si c’est encore nécessaire, «que ces mesures sont prises pour des raisons sanitaires et que son travail est de veiller à ce qu’elles soient respectées pour la santé de tous».

LIRE AUSSI Liège : 150 citoyens ont manifesté contre les mesures anti-Covid après le couvre-feu