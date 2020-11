Pas conservé par B&B Hotels-Vital Concept, Arthur Vichot met un terme à sa carrière

Le Français Arthur Vichot, 32 ans, a annoncé ce jeudi qu’il mettait un terme à sa carrière de coureur cycliste, alors que son contrat avec la formation B&B Hotels – Vital Concept n’a pas été prolongé.

B&B Hotels – Vital Concept avait annoncé ce mardi le départ de sept coureurs: Adrien Garel, Justin Mottier, Arnaud Courteille, Tom-Jelte Slagter, Johan Le Bon, Kris Boeckmans et Arthur Vichot. Ce dernier a indiqué ce jeudi, le jour de ses 32 ans, qu’il avait décidé de pendre son vélo au clou.

«Après 11 années passées dans le peloton professionnel, il est enfin temps pour moi de tourner la page», a déclaré Arthur Vichot via son compte Twitter. «C’est l’esprit léger que je choisis de ranger mon vélo; avec des souvenirs, des rencontres et des émotions exceptionnels qui resteront pour toujours! Je me sens privilégié, et remercie infiniment le cyclisme, le sport en général ainsi que toutes les personnes bienveillantes et positives qui m’ont permis de devenir l’athlète et l’homme que je suis. Désormais, une «nouvelle vie» m’attend, avec d’autres projets et d’autres objectifs. Bonne continuation à mes futurs-ex compères».

Arthur Vichot compte 14 victoires à son palmarès, toutes décrochées en France. Il a notamment été deux fois champion de France (2013 et 2016, a enlevé une étape au Critérium du Dauphiné 2012, une étape de Paris-Nice 2014 et une étape et le classement final du Tour de l’Ain 2018, le dernier succès de sa carrière.