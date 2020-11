Covid-19 | La Région wallonne débloque une prime supplémentaire de 985 euros pour le personnel soignant

Bonne nouvelle pour le personnel soignant. Le gouvernement wallon a annoncé ce jeudi un coup de pouce supplémentaire à celui déjà octroyé par le Fédéral.

Le gouvernement wallon, réuni depuis ce matin pour dégager de nouvelles mesures de soutien envers différentes catégories socioprofessionnelles, s’est accordé pour récompenser les efforts fournis par le personnel soignant.

«On a connu une deuxième vague très forte, a indiqué Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé. Le personnel a été ces huit derniers mois sous pression maximale sans occasion de souffler durant l’été, si ce n’est quelques jours à tour de rôle. » Des médecins, infirmiers, mais aussi personnel de nettoyage, de maintenance ou de logistique qui ont dû faire face à une «pénibilité, du stress, des tensions extrêmes».

On avait besoin d’eux, qu’ils restent en poste

« La Wallonie s’est demandé ce qu’elle pourrait faire pour remercier ces personnes, a poursuivi la socialiste. On avait besoin d’eux, qu’ils restent en poste.» Ce qu’ils ont fait pour la plupart.

Le gouvernement a donc décidé de remercier cet engagement en leur accordant une prime de 985 euros bruts qui leur sera versée «dans les prochaines semaines par leur employeur».

Une revalorisation structurelle aurait pris trop de temps

Le gouvernement hésitait entre un soutien structurel ou une prime directe. après concertation avec les organisations syndicales, c’est cette option qui a été retenue. « Les organisations syndicales préfèrent une prime car elle sera versée très rapidement, dans les prochaines semaines. Quand on prend une mesure structurelle, cela prend un laps de temps plus long et on n’en voit pas l’effet de suite.»

La mesure représente un coût de 70 millions supplémentaires pour la Wallonie qui a également présenté d’autres mesures de soutien aux acteurs économiques.