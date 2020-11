Le débrief du jour: Maradona inhumé | De Croo prudent | Les amateurs de ski rient jaune

Les hommages et l’annonce d’inhumation au lendemain du décès de Diego Maradona, la prudence affichée par Alexander De Croo à la veille d’un comité de concertation sous tensions, l’imbroglio entourant l’ouverture des stations de ski en France, le partenariat entre ORES et une commune wallonne ou encore l’annonce de la ministre Glatigny concernant les examens de janvier dans le supérieur: voici ce qui a fait, entre autres choses, l’actualité de ce jeudi 26 novembre 2020.

1. Maradona enterré dès ce jeudi

Diego Armando Maradona, décédé mercredi à l’âge de 60 ans, sera enterré dès ce jeudi, au lendemain de sa mort, dans un cimetière de la périphérie de Buenos Aires, a annoncé Sebastian Bianchiun porte-parole.

2. Mesures anti-Covid: De Croo annonce la couleur

À la veille d’un nouveau comité de concertation, Alexander De Croo a annoncé la couleur, en séance plénière de la Chambre. La plus grande prudence reste de mise. Et si les commerces non-essentiels rouvrent, cela se fera «de manière responsable et organisée».

3. Vous pourrez skier à Noël... mais pas remonter les pistes

Les stations de ski seront ouvertes à Noël en France mais les remontées mécaniques resteront fermées, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

Les Domaines skiables de France (DSF), opérateurs des remontées mécaniques des 250 stations de ski françaises, dénoncent une «aberration» après l’annonce jeudi de Jean Castex d’une ouverture des stations sans remontées mécaniques.

4. ORES et Marche préparent la transition énergétique

ORES s’associe à la Ville de Marche pour déployer, dès janvier, plus de 1000 compteurs intelligents afin de préparer la transition énergétique.

5. Des examens en présentiel dans le supérieur sous conditions

Les établissements d’enseignement supérieur auront, lors de la session de janvier, la possibilité d’organiser certains examens en présentiel à condition de respecter une série de règles sanitaires, annonce ce jeudi la ministre de l’Enseignement supérieur, à l’issue d’une réunion avec les acteurs du secteur.

