Tout comme son idole George Best, Diego Maradona a régalé les fans du monde entier par ses dribbles fantastiques; tout comme son idole George Best, Diego Maradona a brûlé la chandelle par les deux bouts; tout comme son idole George Best, Diego Maradona est mort un 25 novembre. Évocation de ces deux destins croisés qui ont marqué à jamais l’histoire du football et de la culture populaire.