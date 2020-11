Réouverture des débats au procès de José Happart et consorts

BELGJosé Happart avait été condamné en mai 2020 à une peine de 8 mois de prison avec sursis et à une amende de 1.650 euros avec sursis pour la moitié.

La 6e chambre de la cour d’appel de Liège avait fixé trois audiences au mois de mars 2021 pour examiner le dossier de José Happart et consorts. Après l’audience d’introduction et avant l’examen du dossier au fond, le parquet général a sollicité une réouverture des débats. Cette audience aura lieu le 3 décembre et devra déterminer à quel titre certains témoins pourraient être entendus.

José Happart avait été condamné en mai 2020 à une peine de 8 mois de prison avec sursis et à une amende de 1.650 euros avec sursis pour la moitié. Acquitté pour des faits de faux, il avait été condamné pour trafic d’influence et corruption. Des peines de 6 mois de prison, parfois avec sursis, avaient été prononcées contre trois autres personnes impliquées dans le même dossier.

José Happart était poursuivi pour avoir usé de son influence et avoir favorisé des entrepreneurs dans le cadre de la construction à bas prix de la maison d’une amie. Il contestait ces faits et avait refusé une transaction pénale.

Renvoyée devant la cour d’appel, l’affaire avait fait l’objet d’une audience d’introduction au cours de laquelle trois dates d’audience avaient été déterminées pour l’examen du dossier au fond. Mais le parquet général a formulé une requête pour la réouverture des débats.

«Plusieurs protagonistes de l’affaire n’avaient pas été concernés par les débats en première instance car ils avaient accepté la transaction pénale proposée par le parquet. Aucune confrontation n’avait donc eu lieu entre ces personnes et les prévenus. Ces personnes pourraient être appelées à témoigner devant la cour pour assurer la contradiction et préserver les droits de la défense», a indiqué Me Philippe Zevenne, avocat de José Happart.

L’audience du 3 décembre devrait déterminer à quel titre les personnes qui ont transigé pourraient être entendues lors du procès.