VIDÉOS | Diego Maradona dans la culture populaire: 5 œuvres incontournables

Un biopic sous forme de série annoncée pour 2021

Produite par BTF Media en association avec Dhana Media et Raze, une série mexicaine axée sur la vie de Diego Maradona était annoncée par la plateforme de streaming Amazon Prime Video depuis plusieurs mois courant 2021. Dans ce biopic qui, contrairement aux films documentaires qui lui sont consacrés (cfr points 1 et 3) ne contient pas d’images d’archives, Amazon Prime Video reviendra sur toutes les différentes étapes de sa vie et de sa carrière. Maradona est interprété par Nazareno Casero, Juan Palomino et Nicolas Goldschmidt.