Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 26 novembre.

La Ville de Wavre va préparer un plan de relance

La Ville de Wavre va mettre en place une «task force» pour réfléchir à un plan de relance post-Covid.

Un guichet gratuit pour les indépendants à Chastre

Plus de 1 300 courriers ont été envoyés aux indépendants par la Commune de Chastre. Qui leur propose une aide sous forme de «consultance».

Sept personnes sans masque, verbalisées à Wavre

Le port du masque est obligatoire dans le centre de Wavre. Cette décision a été confirmée. Sept personnes ont déjà été verbalisées.

Covid-19: en avril, les dépenses en soins de santé ont baissé de 25%

Le report des soins à cause de l’épidémie de coronavirus risque de faire un grand nombre de victimes collatérales.

L’horeca craint de devoir payer pour de la musique qui n’a pas été diffusée

Si les cafés et restaurants ne rouvrent pas leurs portes avant la fin de l’année, ils seront restés fermés cinq mois au total.

Plus de 34 millions d’euros dans les institutions de soins bruxelloises

Les institutions bruxelloises de soins de santé auront bénéficié de plus de 34 millions dans le cadre du plan de relance et de différentes mesures de soutien. C’est ce qu’indique Iriscare.

Le Covid-19 fait plus de 2.400 morts en 24h aux États-Unis, du jamais vu depuis 6 mois

Les États-Unis ont déploré mercredi, à la veille de la très populaire fête de Thanksgiving, plus de 2.400 morts du coronavirus en 24 heures, selon les données de l’université Johns Hopkins, un triste bilan qui n’avait pas été atteint depuis plus de six mois.

La Russie bat encore de nouveaux records de cas de Covid-19

La Russie a enregistré jeudi de nouveaux records de contaminations et de décès quotidiens dus au coronavirus, une semaine après avoir dépassé la barre des deux millions de malades.

Coronavirus: Disney prévoit 32.000 emplois supprimés

Le groupe Disney prévoit de supprimer un total de 32.000 emplois dans ses activités liées aux parcs d’attractions d’ici la fin du premier semestre 2021, en raison de l’impact du Covid-19, alors qu’il avait fait état en septembre de 28.000 postes supprimés aux États-Unis.

Coronavirus: seuls 7% des voyageurs se sont fait tester en octobre

En octobre, seuls 7% des voyageurs revenant d’une zone rouge et ayant rempli le formulaire de localisation du voyageur («passenger locator form») en ligne se sont fait tester à leur arrivée en Belgique, ressort-il d’une réponse du ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke, à une question parlementaire.

France: stations de ski ouvertes sans remontées: «Une aberration»

Les Domaines skiables de France (DSF), opérateurs des remontées mécaniques des 250 stations de ski françaises, dénoncent une «aberration» après l’annonce jeudi de Jean Castex d’une ouverture des stations sans remontées mécaniques.

Le directeur sportif de Red Bull positif au Covid-19 avant le GP du Bahrein

Jonathan Wheatley, le directeur sportif de Red Bull, a été testé positif au Covid-19 alors que la Formule 1 fait étape au Barhein ce week-end, a annoncé l’organisation de la F1 jeudi qui souligne qu’aucun autre membre de l’équipe n’a été affecté.

Appel à rouvrir les cinémas: «Ils n’ont jamais fait l’objet de foyers de contamination»

À la veille du comité de concertation, la Fédération des Cinémas de Belgique demande aux autorités d’envisager la réouverture des salles obscures.

Coronavirus: «Les musées sont un bien de première nécessité»

Les musées doivent être considérés comme un bien de première nécessité en termes d’identification culturelle, de lien social et de bien-être individuel, martèlent jeudi, à la veille d’un Comité de Concertation, les associations qui les représentent à Bruxelles (BM) en Wallonie (MSW) et en Fédération Wallonie-Bruxelles (Icom).

