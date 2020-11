Une maison touchée par un violent incendie à Bury: les occupants relogés

Une habitation de la rue Hoyaux a été la proie des flammes ce mercredi soir. Les occupants ont réussi à sortir à temps mais les dégâts sont énormes.

Un violent incendie a ravagé une habitation de la rue Hoyaux à Bury (Péruwelz), ce mercredi soir vers 21 h 40. Les occupants, un couple et leur fille de 17 ans, regardaient la télévision quand ils ont entendu des crépitements. En ouvrant la porte menant à l’étage, ils ont pu constater qu’il était déjà trop tard: tout le premier étage, où le sinistre s’est déclaré, était en feu. L’origine de l’incendie pourrait provenir d’un feu au bois.

«Nous avons été appelés pour un gros dégagement de fumées qui se dégageaient de la toiture et de la cuisine. À notre arrivée sur place, les flammes sortaient de l’arrière du toit. Pour éviter la propagation du feu au bâtiment annexé à la maison, nous avons directement mis en batterie deux lances incendie,» expliquait le lieutenant Benoît Nachez, qui dirigeait les opérations.

Trois corps de pompiers mobilisés

ÉdA

Une quinzaine d’hommes de la zone de secours de Wallonie picarde. ont combattu les flammes avec deux autopompes, une citerne et une auto-échelle. Les casernes de Péruwelz, Basècles et Bernissart étaient mobilisées. L’incendie a également nécessité l’intervention d’ORES et de la police zonale de Bernissart-Péruwelz.

Si une ambulance avait été acheminée sur place, aucun blessé n’était fort heureusement à déplorer. La famille a pu sortir de l’habitation à temps et sera relogée chez des proches dans un premier temps. Descendu sur place, le bourgmestre de Péruwelz Vincent Palermo a assuré que la Ville se tiendrait à disposition des personnes sinistrées si celles-ci ont besoin d’un logement d’urgence.

Les dégâts causés à l’habitation sont considérables. Les pièces du premier étage, situées sous la toiture, ont été détruites, sans compter les dégâts des eaux au rez-de-chaussée.