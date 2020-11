Mouscron renverse le Cercle et décroche son premier succès de la saison

Mouscron s’est imposé 1-2 au Cercle Bruges, mercredi, en match d’alignement de la 10e journée de la Jupiler Pro League. Les Hurlus décrochent ainsi leur premier succès de la saison. Matías Silvestre (81e) et Harlem Gnohéré (87e, sur penalty) ont renversé le but d’ouverture d’Anthony Musaba (64e).

Le Cercle se montrait plus dangereux en première période. Le poteau de Koffi repoussait une frappe enroulée de Hoggas, à la récupération, Musaba ne parvenait pas à cadrer (15e).

Le Cercle concrétisait sa domination à la 64e minute, lorsque Musaba concluait victorieusement un superbe mouvement collectif. Quelques minutes plus tard, l’arbitre Boterberg annulait, après intervention du VAR, un but de Taravel (69e). C’était le tournant du match. En effet, Mouscron renversait la situation dans les dix dernières minutes. Silvestre égalisait de la tête à la 81 minute. A la 87e, Mouscron héritait d’un penalty pour une faute de Da Silva Lopes sur Ciranni. Gnohéré ne tremblait pas des onze mètres et donnait l’avantage aux Hurlus.

Les Mouscronnois résistaient à l’assaut final brugeois et décrochaient leur première victoire de la saison.

Mouscron reste lanterne rouge avec 6 points en onze matchs. Il compte deux points de moins que Waasland-Beveren (8 points, 12 matchs) et quatre de moins que Saint-Trond (10 points, 12 matchs).

Les Hurlus doivent encore rattraper deux rencontres, qui avaient été reportées en raison de cas de coronavirus dans leur effectif. Ils joueront ensuite le 1er décembre (à domicile contre Saint-Trond) et le 8 décembre (à Oud-Heverlee Louvain).

Le Cercle est neuvième avec 18 points en 13 matchs.