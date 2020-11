DIAPO | Diego Maradona en 7 images devenues légendaires

Icône sulfureuse du foot et de tous les excès, Diego Maradona était de ceux qui ne laissent personne indifférent. Idolâtré par les uns, honnis par les autres, «El Pibe de Oro» était bien plus qu’un joueur de foot. Il était une légende. Il était dieu.

Après des débuts réalisés sous le maillot de Argentinos Juniors, c’est au départ de la Bombonera de Boca Juniors que le nom de Maradona se répand comme une traînée de poudre aux quatre coins de la planète foot.

Son but de la main contre l’Angleterre en quart de finale du Mondial-1986, qu’il avait aussitôt rebaptisé «main de Dieu», restera comme l’une des images les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde, tout comme celle de son second but, tout en dribbles et en culot, dans cette rencontre au stade Aztèque de Mexico.

Quelques jours plus tard, le 29 juin 1986, il soulève le trophée Jules-Rimet en tant que capitaine de l’équipe argentine. Il s’agit de son plus haut fait d’armes sous le maillot de l’Albiceleste.

Débarqué à Naples en 1984, après deux saisons passées au FC Barcelone, El Pibe de Oro permet au club napolitain de décrocher les deux seuls titres de son histoire, devenant une véritable idole dans le Sud de l’Italie où la ville, encore aujourd’hui, voue un véritable culte à son dieu.

Mais Maradona, c’est aussi de nombreux excès. Au crépuscule de sa carrière, le 26 avril 1991, la star argentine est arrêtée à son domicile de Buenos Aires pour usage de cocaïne. Condamné à 15 mois de suspension à la suite d’un contrôle positif enregistré un mois plus tôt mars 1991, Maradona reçoit même, malgré les appels et autres recours judiciaires, une peine de 14 mois de prison avec sursis de la part des autorités italiennes. Ce premier ennui judiciaire amorce le déclin de sa carrière.

Victimes de nombreux ennuis de santé et sombrant davantage encore dans les excès, Maradona se fait plus discret une fois ses crampons raccrochés. Lors de la Coupe du monde en Russie, en 2018, Maradona apparaît sur un balcon du stade de Saint-Pétersbourg. La lumière, les quelques fans argentins présents et le cinéma de la star offrent l’une des images de cette Coupe du monde: bien après avoir disparu des terrains, la légende du «Pibe de Oro» demeure intacte pour bon nombre de ses partisans.