Mons: Le parc scientifique Initialis devient «Innovation Pole by IDEA/UMons»

Lancé il y a 25 ans, le parc scientifique Initialis à Mons est le système névralgique de l’innovation dans le Cœur du Hainaut. Plus de 720 emplois y ont été créés. Le parc se donne une nouvelle identité pour son premier quart de siècle.

Les instances de l’intercommunale IDEA, de l’UMons et de la Ville de Mons ont ponctué mercredi les 25 ans du Parc Initialis en dévoilant sa nouvelle identité.

Le parc est devenu, en un quart de siècle, un pôle majeur en Hainaut et en Wallonie en termes d’innovation. «C’est sur l’axe de l’innovation que se basent le déploiement et le redéploiement économique de tous les continents», a souligné Caroline Decamps, directrice générale de l’IDEA.

«Initialis» s’étend aujourd’hui sur plus de 27 hectares, il comprend plus de 70 entreprises spécialisées dans les technologies de l’information, les sciences des matériaux et les sciences du vivant. Plus de 720 emplois y ont été générés depuis sa création. Le parc est aujourd’hui presque complet et une nouvelle extension de 30 hectares, «Initialis 2.0», est en perspective dans le prolongement du parc actuel.

«Initialis a permis à plusieurs projets d’entreprises de devenir de véritables success stories», ont encore souligné les instances de l’IDEA. «Nous pouvons citer, entre autres, les sociétés I-Care, Fishing, Cactus, Eonyx, Ulysse Group, Geopro.»

Historiquement, l’intercommunale IDEA avait lancé, il y a 25 ans, la commercialisation, en bordure de Mons, d’un parc d’activités à vocation scientifique, tournées, notamment, vers les sciences du vivant, les TIC et la recherche et développement.

