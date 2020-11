Coronavirus: ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

7 articles recommandés par la rédaction

1 Moins de 5.000 personnes encore hospitalisées

Moins de 5.000 personnes sont encore hospitalisées en ce moment pour le coronavirus en Belgique (4.823, -5%), dont 1.106 patients traités aux soins intensifs (-5%), selon les chiffres provisoires de l’Institut de santé publique Sciensano publiés ce mercredi.

+ À LIRE ICI

2 L’échevin Yves Vander Cruysen est décédé

L’échevin waterlootois, Yves Vander Cruysen, est décédé. Il s’en est allé après de longues semaines de combat contre le Covid-19. Il s’est éteint mardi soir, entouré de ses proches.

+ À LIRE ICI

3 Forcé à la fermeture, Walibi rembourse ses tickets et abonnements

Crise sanitaire oblige, Walibi et Aqualibi ont dû fermer leurs portes plus tôt que prévu cette année. Dans ces circonstances, la direction des parcs a décidé de rembourser en tout ou en partie les abonnements et tickets d’entrée encore valables.

+ À LIRE ICI

4 Des télomères plus courts favorisent les formes sévères du Covid-19: c’est une étude belge qui le démontre

Des chercheurs de Saint-Luc et de l’UCLouvain démontrent qu’une large partie des patients hospitalisés pour des formes sévères du Covid-19 ont des télomères plus courts que la population générale. Il s’agit d’une partie de l’ADN. Une seconde recherche est lancée.

+ À LIRE ICI

5 Le manque, davantage que la peur, a rendu le confinement difficile

40% des Brabançons wallons ont trouvé le confinement «difficile». Le plus dur? L’éloignement de la famille et des amis.

+ À LIRE ICI

6 Personne ne résiste à une bonne fondue… pas même le Covid: «Le risque n’est pas dans le caquelon mais dans le face-à-face»

Peut-on encore goûter aux plaisirs de la fondue sans craindre que le coronavirus de son voisin de fourchette n’atterrisse sur son bout de pain? En Suisse, où ce mets est roi, la question fait rage.

+ À LIRE ICI

7 VIDÉO | La Croix-Rouge a besoin de sang

En cette période de Covid, les besoins de sang des hôpitaux sont en hausse. «Plus encore que lors de la première vague, confirme Olivier Bertrand, porte-parole de la Croix-Rouge.

+ À LIRE ICI