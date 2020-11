Zlatan Ibrahimovic à quelques mois de l’Euro: «La sélection me manque»

«La sélection me manque.» À quelques mois de l’Euro, la star suédoise Zlatan Ibrahimovic a adressé ce mercredi un nouvel appel du pied pour un retour en équipe de Suède, après son début de saison tonitruant en Serie A.

«Si tu me demandes, je vais être honnête: oui, la sélection me manque. Ce n’est pas un secret», affirme l’attaquant de 39 ans de l’AC Milan dans une interview au quotidien suédois «Aftonbladet».

«Celui à qui ça ne manque pas, il a déjà fini sa carrière. Et je n’ai pas fini ma carrière», déclare avec son assurance habituelle le natif de Malmö, sacré ce mardi soir meilleur joueur suédois de l’année pour la 12e fois.

Sa blessure à Naples ce week-end, après un nouveau doublé, «ce n’est rien de grave. Juste une ou deux semaines» d’absence, précise-t-il.

Que répondrait-il si le sélectionneur Janne Andersson lui téléphonait? Le joueur est moins catégorique: «Donne-moi du temps, je dois y réfléchir», dit-il à «Aftonbladet».

«Zlatan», qui n’a plus joué avec la Suède depuis l’Euro 2016, avait déjà relancé les spéculations sur un possible retour en sélection début novembre.

La Suède qualifiée directement

L’attaquant – au compteur impressionnant de 116 matches et 62 buts en sélection – avait posté sur les réseaux sociaux une photo de lui, maillot de la Suède sur le dos et brassard de capitaine au bras, accompagnée de l’intrigante phrase «Ça fait longtemps».

Interrogé sur cette rumeur de retour, Janne Andersson avait alors balayé l’hypothèse. «Cela fait quatre ans et demi qu’il m’a dit très clairement qu’il avait terminé sa carrière en équipe nationale», avait-il affirmé.

Sans Zlatan, la Suède s’est qualifiée directement pour l’Euro 2020, repoussé à juin et juillet 2021 pour cause de Covid-19. Elle y affrontera dans son groupe au 1er tour l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie.

Mais l’équipe sort d’une mauvaise campagne en Ligue des nations (1 victoire et 5 défaites), sanctionnée d’une relégation.