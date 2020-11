Boris Becker quitte ses fonctions à la fédération allemande à la fin de l’année

Boris Becker va quitter ses fonctions de directeur à la fédération allemande de tennis (DTB) à la fin de l’année, a annoncé la DTB ce mercredi. Il sera remplacé par le capitaine de l’équipe de Coupe Davis Michael Kohlmann.

«Travailler pour la fédération m’a procuré beaucoup de plaisir ces trois dernières années, et demie. Malheureusement, je ne dispose plus assez de temps que pour pouvoir poursuivre mes missions», a commenté l’ancien numéro 1 mondial dans un communiqué.

Parmi ses 49 titres sur le circuit ATP, Boris Becker, 53 ans, compte six Grand Chelem à son palmarès avec trois victoires à Wimbledon (1985 1986 et 1989), dont la première à 17 ans, deux succès à l’Open d’Australie en 1991 et 1996, et un à l’US Open en 1989. ‘Boum-boum Becker’a aussi gagné le Masters à trois reprises en 1988, 1992 et 1995. Avec l’Allemagne, il a décroché la Coupe Davis en 1988 et 1989.