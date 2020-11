Un milliard d’euros pour les transports publics bruxellois en 2021: «Nous élargissons les alternatives à la voiture»

Près d’un milliard d’euros seront consacrés aux transports publics bruxellois en 2021. C’est ce qu’assure la Ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt. Bus, trams, métros et zone 30 sont dans les tuyaux.

Sur le budget total de la Région bruxelloise pour 2021, près d’un milliard d’euros seront consacrés aux transports publics, a affirmé la ministre régionale de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), mardi, lors des discussions budgétaires en commission du parlement bruxellois.

Le budget 2021 de la Région s’élève à 6,5 milliards d’euros, dont 1,4 milliard pour la mobilité. Sur ce montant, près d’un milliard ira aux transports en commun, a-t-elle indiqué.

«Bruxelles change. Le gouvernement bruxellois investit dans une ville plus verte où l’on peut circuler en toute sécurité. Nous élargissons les alternatives à la voiture, avec davantage de bus, de trams, de métros et de pistes cyclables. Le budget consacré à la sécurité routière est également revu à la hausse et où nous le pouvons, nous rendons l’espace public plus doux», a expliqué la ministre.

Malgré les difficultés budgétaires, la Région a décidé de maintenir son plan d’investissements pluriannuel pour le transport public, a ajouté Elke Van den Brandt.

13 millions pour les bus

À très court terme, l’offre de la STIB sera ainsi renforcée par l’exécution des étapes suivantes du plan Bus, un plan qui devra être totalement déployé en 2022. Treize millions d’euros seront libérés à cet effet. Dans ce cadre, de nouvelles lignes seront mises en service – la 74 entre Erasme et Uccle Stalle et la 52 entre Forest National et la gare centrale – et d’autres (les lignes 46, 83, 86 et 89) seront améliorées.

Les lignes de trams 55 et 82 seront également renforcées, notamment en soirée. Quant aux métros, les lignes 2 et 6 rouleront toutes les 2 minutes 30 aux heures de pointe, contre une fréquence de 3 minutes actuellement. Des moyens seront également libérés pour l’amélioration des fréquences durant les heures creuses, en soirée, le week-end et durant les vacances scolaires.

Les tarifs de la STIB sont par ailleurs maintenus même si leur accessibilité est améliorée pour les moins de 25 ans. La ministre n’a toutefois pas évoqué la gratuité pour cette catégorie de voyageurs alors qu’elle était annoncée dans la Déclaration de politique régionale.

7 millions pour la zone 30

Il faut travailler à l’avenir du réseau de transports en commun bruxellois, tant via des projets d’infrastructures à moyen et long termes qu’en améliorant l’offre à court terme, a encore souligné Elke Van den Brandt.

Cette dernière a enfin rappelé que la zone 30 entrera en vigueur le 1er janvier à Bruxelles, ce qui conduira les gens à se déplacer plus lentement «dans une ville plus calme et plus chaleureuse où une mobilité active pourra vraiment se développer». Une enveloppe de 7,21 millions d’euros est prévue à cette fin, notamment pour des campagnes de sensibilisation, l’adaptation de l’infrastructure et le placement de radars.